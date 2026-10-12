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Царьград

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В Архангельске заменили 21 лифт, до 2026 года обновят ещё 61

В Архангельске заменили 21 лифт, до 2026 года обновят ещё 61

В шести жилых зданиях Архангельска ввели в эксплуатацию 21 новый лифт, а до конца 2026 года в 13 многоквартирных домах областного центра заменят ещё 61 подъёмник.

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