"Мы можем потерять страну": Член СПЧ сделал тревожное предупреждение. "Это не страшилка"

Член СПЧ Кирилл Кабанов сделал тревожное предупреждение: "Мы можем потерять страну". Он объяснил, чем чревато нарушение культурно-этнического баланса, в том числе формирование школьных классов с большим количеством детей мигрантов: "Это не страшилка".