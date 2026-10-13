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Царьград

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"Мы можем потерять страну": Член СПЧ сделал тревожное предупреждение. "Это не страшилка"

"Мы можем потерять страну": Член СПЧ сделал тревожное предупреждение. "Это не страшилка"

Член СПЧ Кирилл Кабанов сделал тревожное предупреждение: "Мы можем потерять страну". Он объяснил, чем чревато нарушение культурно-этнического баланса, в том числе формирование школьных классов с большим количеством детей мигрантов: "Это не страшилка".

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