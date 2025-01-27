Будут удаляться автоматически без спроса пользователя: WhatsApp и Telegram вводят ограничения на использование чатов Ольга БезродняяПользователи мессенджеров WhatsApp и Telegram столкнутся с новыми правилами, касающимися исчезающих чатов и групп.
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