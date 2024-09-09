Новая точка опоры: как ВЭФ подчеркнул значение Дальнего Востока для РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Многие обращают внимание, в этом году во вступительной речи на пленарной сессии форума, которая всегда является в некотором смысле программной, Владимир Путин уделяет всего 12 секунд актуальной международной повестке и отношениям с Западом.
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