Новая точка опоры: как ВЭФ подчеркнул значение Дальнего Востока для РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Многие обращают внимание, в этом году во вступительной речи на пленарной сессии форума, которая всегда является в некотором смысле программной, Владимир Путин уделяет всего 12 секунд актуальной международной повестке и отношениям с Западом.