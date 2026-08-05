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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Васильев о переходах спортсменов в другие страны: «Необходимо проработать внесение в Госдуму вопроса о лишении российского гражданства»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Госдума должна рассмотреть вопрос о лишении российского гражданства спортсменов, перешедших в команды других стран.

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