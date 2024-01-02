Лысак: в Днепропетровской области из-за серии взрывов повреждено предприятие

Промышленное предприятие города Никополя Днепропетровской области повреждено в результате взрывов. Также пострадала линия электропередач, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
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