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Лысак: в Днепропетровской области из-за серии взрывов повреждено предприятие

Лысак: в Днепропетровской области из-за серии взрывов повреждено предприятие

Промышленное предприятие города Никополя Днепропетровской области повреждено в результате взрывов. Также пострадала линия электропередач, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

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