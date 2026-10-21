Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в девятый раз посетил Россию, пытаясь приблизить стороны к урегулированию украинского кризиса.
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То что сладкая американская парочка мельтешит между америкой и европой, восхищаясь русскими чебуреками, икрой и гостеприимством, никаких серьезных вопросов в решении окончания СВО не решает! Решает ТОЛЬКО Красная армия, уверенной поступью продвигаясь к Победе! Очередной Победе над оскалившейся в злобе зубами Зеленского Европе! Только безоговорочная капитуляция и контрибуции!