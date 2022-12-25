Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и неурядиц на работе

29 декабря Православная церковь чтит память Аггея — одного из последних пророков Ветхого ЗаветаВ этот день проведите ритуал, который избавляет от финансовых неурядиц и сводит на нет конфликтные ситуации на работе с коллегами, если таковы имеются.