Вечерняя Москва

17 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Калинина
    Все семейство свалило за бугор,видимо спасаются от апокалипсисаСбежавший из стра...
  • Александр Львов
    От какого ирландца Крися родила это чучело?Сбежавший из стра...
  • Галина
    Это чужие.Это НЕ РОССИЯНЕ.Поэтому пожелание им на все последующие годы:НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В НАШУ СТРАНУ.Сбежавший из стра...

Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и неурядиц на работе

Народный календарь. Как 29 декабря избавиться от финансовых проблем и неурядиц на работе

29 декабря Православная церковь чтит память Аггея — одного из последних пророков Ветхого ЗаветаВ этот день проведите ритуал, который избавляет от финансовых неурядиц и сводит на нет конфликтные ситуации на работе с коллегами, если таковы имеются.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх