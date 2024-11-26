Нарышкин надеется на провал попытки Запада провести «цветную революцию» в Грузии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил надежду на провал попытки Запада провести «цветную революцию» в Грузии Об этом он сказал, выступая на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ.