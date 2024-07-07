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Регион 29

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В Архангельске в третий раз прошел семейный пикник «Родные-любимые»

Мероприятие состоялось накануне в Петровском парке — в преддверии Дня семьи, любви и верностиМероприятие состоялось накануне в Петровском парке — в преддверии Дня семьи, любви и верностиС 11 утра там работали образовательные площадки, квизы, мастер-классы и концертные программы.

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