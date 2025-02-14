Производителям самоходных машин отсрочили срок уплаты утилизационного сбора

Правительство РФ в рамках поддержки отечественных производителей самоходных машин (тракторов, бульдозеров, грейдеров и другой техники, используемой в сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ) отсрочило для них уплату утилизационного сбора.
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