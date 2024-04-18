Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Озверел совсем автолюбитель?! Тормоза в башке нет? В 22 года - и уже такая мразь, убийца... Свою жизнь загубил - не ж...Прокуратура показ...
  • Mark Kapustin
    СБУ: в Польше зад...
  • Ольга Заварухина
    Это 30 летний стример вырос и получил образование на Украине, и то что он собрался воевать, это только уловка, ПРЕДАС...Оштрафованный за ...

Президент прокомментировал слова о «колонизации русскими Абхазии»

Президент прокомментировал слова о «колонизации русскими Абхазии»

Руководитель Абхазии Аслан Бжания в интервью обозревателю aif.ru ответил на вопрос: как он относится к тому, что некоторые политические силы в республике выдвигают лозунги – мол, покупка россиянами квартир в Абхазии, это новая колонизация?«Это глупость, - заявил Аслан Бжания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Ну если еще и абхазы поведутся на копеечную русофобию, тогда не знаю, КАК и С КЕМ можно иметь дело на том  Кавказе?!!... Да если бы не Россия. Абхазию уже бы давно Грузия растерзала в клочки!! Еще в 90-х... ЧТО, абхазы не знали клич грузинов: &quot;УБЕЙ АБХАЗА!! Убей даже 70-летнюю абхазскую старуху, поскольку и 70-летняя старуха может родить абхаза&quot;... ХОТЯТ ВСПОМНИТЬ?!! Если память отшибло? И живут сейчас в мире, поскольку за Абхазией стоит Россия!! И все об этом знают.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх