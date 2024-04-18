Президент прокомментировал слова о «колонизации русскими Абхазии»

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лина любимцева

Ну если еще и абхазы поведутся на копеечную русофобию, тогда не знаю, КАК и С КЕМ можно иметь дело на том Кавказе?!!... Да если бы не Россия. Абхазию уже бы давно Грузия растерзала в клочки!! Еще в 90-х... ЧТО, абхазы не знали клич грузинов: "УБЕЙ АБХАЗА!! Убей даже 70-летнюю абхазскую старуху, поскольку и 70-летняя старуха может родить абхаза"... ХОТЯТ ВСПОМНИТЬ?!! Если память отшибло? И живут сейчас в мире, поскольку за Абхазией стоит Россия!! И все об этом знают.