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Подорожание отменяется. Умные часы Samsung Galaxy Watch 5 окажутся даже дешевле Galaxy Watch 4

Подорожание отменяется. Умные часы Samsung Galaxy Watch 5 окажутся даже дешевле Galaxy Watch 4

Слухи говорили о том, что умные часы Galaxy Watch 5 подорожают относительно Galaxy Watch 4, однако новые данные, полученные от одного из европейских ретейлеров, говорят о том, что стоимость новинок будет даже чуть ниже предшественников.

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