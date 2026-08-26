Стук кофейной ложки и хруст строганины: юридический анализ звуковых товарных знаков в общепите

Музыкальные фрагменты легко регистрируются Роспатентом в качестве товарных знаков, тогда как настоящий интерес и ценность представляют уникальные «процессные» звуки (потребления/подачи блюда, фирменные возгласы сотрудников или звуки жестов): именно они, при успешной регистрации, становятся мощным нематериальным активом, охраняющим индивидуальность ресторана.