Робототехнические подразделения МЧС России отмечают 25-летний юбилей

25 лет назад в МЧС России на базе Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» было создано первое управление робототехнических средств.
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