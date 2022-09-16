Робототехнические подразделения МЧС России отмечают 25-летний юбилей

Робототехнические подразделения МЧС России отмечают 25-летний юбилей

25 лет назад в МЧС России на базе Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» было создано первое управление робототехнических средств.

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