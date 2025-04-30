NYP: в США недовольны самостоятельностью Уиткоффа на переговорах с РФ

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вызвал у членов американской администрации разочарование своим подходом к переговорам с Россией и Ираном, пишет New York Post со ссылкой на источники.
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