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Мировое обозрение

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Специальная военная операция и события на Украине 30 августа, вечер

Специальная военная операция и события на Украине 30 августа, вечер

Минобороны России подтвердило подготовку кампании массированных ударов по объектам энергетики Украины — это ответ на атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс нашей страны.

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