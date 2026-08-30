Специальная военная операция и события на Украине 30 августа, вечер

Минобороны России подтвердило подготовку кампании массированных ударов по объектам энергетики Украины — это ответ на атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс нашей страны.
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