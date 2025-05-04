﻿﻿Марк Цукерберг и Присцилла Чан, 6 апреля 2025 г Долгое время нам казалось, что представители мира IT — аскеты — Стив Джобс всегда носил черную водолазку, Павел Дуров никогда не надевал одежду с логотипами, а Марк Цукерберг привычным чертам жизни богачей предпочитал винтажные автомобили Ford и простые дома.