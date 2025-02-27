Похож на «Куб-2»: ВС РФ в Сумской области начали применять неизвестный ранее дрон-камикадзе Российский ВПК продолжает развивать направление беспилотных систем, снабжая армию различными типами БПЛА.
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Похож на «Куб-2»: ВС РФ в Сумской области начали применять неизвестный ранее дрон-камикадзе Российский ВПК продолжает развивать направление беспилотных систем, снабжая армию различными типами БПЛА.
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