Российский танк ушел от роя запущенных ВСУ FPV-дронов

Экипаж танка, входящего в состав войск «Запад», успешно уклонился от роя FPV-дронов, запущенных украинскими военными, во время выполнения боевой задачи на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.
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