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Политик Ле Пен: Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго

Политик Ле Пен: Макрон говорит об отправке войск на Украину ради своего эго

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон регулярно затрагивает тему отправки войск Запада на территорию Украины "ради собственного эго" и улучшения имиджа.

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