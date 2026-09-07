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Daily Moscow

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Глава МЧС России осмотрел новый Ми-38ПС для Северного морского пути

Глава МЧС России осмотрел новый Ми-38ПС для Северного морского пути

Глава МЧС России Александр Куренков осмотрел новый вертолет Ми-38ПС, созданный с учетом требований ведомства для работы на Северном морском пути.

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