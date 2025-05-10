За какой забор на даче могут оштрафовать

Заборы, не соответствующие нормативам, часто вызывает споры между соседями по даче.На территории садового товарищества по периметру дачных участков, согласно правилам, рекомендуется устанавливать сетчатое, либо другое визуально проницаемое ограждение высотой не более 1,8 метра.