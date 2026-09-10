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Аналоговая память ETCRAM из Sandia Labs показала рекордную точность

Аналоговая память ETCRAM из Sandia Labs показала рекордную точность

Исследователи из Национальных лабораторий Сандиа (Sandia National Laboratories) разработали новый тип аналоговой памяти — ETCRAM, — который способен хранить не просто «0» или «1», а множество промежуточных аналоговых состояний с точностью, недостижимой для существующих аналогов.

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