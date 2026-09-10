Аналоговая память ETCRAM из Sandia Labs показала рекордную точность

Исследователи из Национальных лабораторий Сандиа (Sandia National Laboratories) разработали новый тип аналоговой памяти — ETCRAM, — который способен хранить не просто «0» или «1», а множество промежуточных аналоговых состояний с точностью, недостижимой для существующих аналогов.
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