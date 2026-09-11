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Царьград

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Протоиерей Потокин рассказал, что на самом деле делает алкоголь с душой

Протоиерей Потокин рассказал, что на самом деле делает алкоголь с душой

В День трезвости протоиерей Потокин раскрыл, что происходит с душой человека из-за алкоголизма.Протоиерей Потокин раскрыл истинных смысл трезвости и рассказал, что на самом деле делает алкоголь с душой.

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