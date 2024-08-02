В ДТП с поездом и грузовиком в Прикамье пострадал водитель автомобиля

Мужчина нуждается в медицинской помощи.Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
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