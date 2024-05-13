Прописавшийся в России Jetour Dashing: фото обновленной версии

Благодаря сертификационным документам стали известны особенности кроссовера 2024 модельного года. Смелый дизайн с «потайными» двухъярусными фарами и модными выдвижными дверными ручками останется в прошлом: эпатажности у Jetour Dashing поубавится! Зато мощность базового 1,5-литрового турбомотора увеличится со 156 до 184 лошадиных сил, а ещё на подходе гибридная версия.