Нанесены удары ракетами и барражирующими боеприпасами по военным объектам ВСУ в Николаевской и Харьковской областях

В ходе спецоперации на Украине российская армия нанесла ряд мощных ракетных ударов с применением ракет и барражирующих боеприпасов по военным объектам ВСУ в Николаевской и Харьковской областях, сообщает информационный портал "Военное обозрение".
В ходе спецоперации на Украине российская армия нанесла ряд мощных ракетных ударов с применением ракет и барражирующих боеприпасов по военным объектам ВСУ в Николаевской и Харьковской областях, сообщает информационный портал "Военное обозрение".
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