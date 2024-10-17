В Госдуме предложили обязать суд решать вопрос о контактах детей при разводе

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов представил законопроект в правительство РФ, который направлен на упрощение процедуры определения порядка общения несовершеннолетних детей с родителем, проживающим отдельно, на стадии развода.
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