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В Госдуме предложили обязать суд решать вопрос о контактах детей при разводе

В Госдуме предложили обязать суд решать вопрос о контактах детей при разводе

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов представил законопроект в правительство РФ, который направлен на упрощение процедуры определения порядка общения несовершеннолетних детей с родителем, проживающим отдельно, на стадии развода.

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