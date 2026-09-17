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Аргументы и Факты

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КНДР обвинила США и их союзников в наращивании потенциала для ядерной войны

КНДР обвинила США и их союзников в наращивании потенциала для ядерной войны

США и их союзники постепенно наращивают потенциал для ядерной войны, заявил заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности (СМФБ).

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