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"Я не хочу, чтобы Словакия была частью конфликта": Фицо предупредил о войне НАТО и РФ

"Я не хочу, чтобы Словакия была частью конфликта": Фицо предупредил о войне НАТО и РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасение, что идёт поиск предлога для начала большого конфликта между НАТО и Россией.

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