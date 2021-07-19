Неймётся англичанам. То Брекзит, то футбол, то наши и китайские разведчики... Евгений Сатановский

Закон и ПорядокПолитикаНеймётся англичанам. То Брекзит, то футбол, то наши и китайские разведчики... Евгений Сатановский Особые, специальные, черезвычайные меры будут приняты в Великобритании в отношении разведчиков России и Китая.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр РожковВаш сатановский лучше бы про россиян думал. На этом сайте не публикуют, например, такое: " Позорный скачок: Россия «впереди планеты всей»https: https://svpressa.ru/economy/article/302254/Комментировать
Свежие комментарии