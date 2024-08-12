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Шесть человек погибли при ударе молнии в парковый павильон в Китае

Шесть человек погибли при ударе молнии в парковый павильон в Китае

Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto Шесть человек погибли и десять пострадали в результате удара молнии в павильон на территории одного из парков в городе Чанчжоу, который находится в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщают местные СМИ.

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