Отделение ПФР по Новгородской области запустило новый telegram-чат для страхователей

В Новгородской области запущен новый telegram-чат для страхователей, который предоставляет им удобный и оперативный способ получения консультаций и информации от специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (УФРС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии