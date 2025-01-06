На Рождество в нескольких регионах России ожидается мокрый снег с дождём

В столице на Рождество температура в полночь будет минус 5–10 градусов, к утру она приблизится к нулевой отметке, а уже к 3 часа следующего дня, она будет положительной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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