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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Алиев: «Международная арена много потеряла в отсутствие россиян. Мы всегда создавали конкуренцию, российский спорт – это интерес в каждой стране»

– Как ты считаешь, много ли потеряла международная арена в отсутствие российских одиночников? – Много, да.

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