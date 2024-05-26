Пименов сомневается в переходе Сафонова в ПСЖ из-за конкуренции с Доннаруммой

Российские вратари обсуждают перспективы Сафонова в "ПСЖ". Экс-игрок "Меца" Руслан Пименов заявил, что не знает, насколько вероятен переход 25-летнего вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова во французский клуб.
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