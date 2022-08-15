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Spiegel предложил «назло Путину» запустить «Северный поток — 2»

Spiegel предложил «назло Путину» запустить «Северный поток — 2»

В рамках действий, направленных на разрушение составленных президентом Российской Федерации Владимером Путиным планов, представителям властей Федеративной Республики Германия следует дать старт магистральному газопроводу Северный поток — 2».

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