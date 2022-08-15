В рамках действий, направленных на разрушение составленных президентом Российской Федерации Владимером Путиным планов, представителям властей Федеративной Республики Германия следует дать старт магистральному газопроводу Северный поток — 2».
В рамках действий, направленных на разрушение составленных президентом Российской Федерации Владимером Путиным планов, представителям властей Федеративной Республики Германия следует дать старт магистральному газопроводу Северный поток — 2».
Свежие комментарии