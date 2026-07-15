Каманцев ответил, будут ли введены в РПЛ паузы на водопой

Председатель Судейского комитета РФС Павел Каманцев после проведенного брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов РРПЛ заявил, что паузы на водопой (hydration break) не будут вводиться в российских турнирах по аналогии с чемпионатом мира-2026.