Каманцев ответил, будут ли введены в РПЛ паузы на водопой

Председатель Судейского комитета РФС Павел Каманцев после проведенного брифинга департамента судейства и инспектирования для тренеров клубов РРПЛ заявил, что паузы на водопой (hydration break) не будут вводиться в российских турнирах по аналогии с чемпионатом мира-2026.
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