Беседа по вопросам адаптации к детскому саду.

27 мая в Храме Божией Матери ´Целительница´ состоялся круглый стол с законными представителями детей раннего возраста по вопросам адаптации к детскому саду, в котором приняли участие заведующий ГУО ´Специальный детский сад 9 г.
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