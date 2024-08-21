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Обвиняемый в теракте на БАМе по заданию Украины признался в содеянном

Обвиняемый в теракте на БАМе по заданию Украины признался в содеянном

Мужчину, совершившего теракт в Северомуйском тоннеле, задержали в Омской области.Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали дал признательные показания.

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