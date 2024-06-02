Хроники шагающей мясорубки и дебилы

Владимир Крепкий

Ну вообще-то СВО началось чтоб Украина не была в НАТО,другими словами чтоб не как сейчас с оговорками куда и чем Запад разрешает стрелять(если бы была в принципе могли бы долбить куда хотят и чем хотят). Старайтесь делать реальные оценки,захват территорий подразумевает их освоение(если не делать как США в Афганистане откуда свалили).Поэтому у РФ нет цели захватывать Украину и сажать эти территории себе на шею и исходя из этого стали перемалывать их армию. Из-за втягивания США и ЕС в конфликт планы по-видимому будут меняться и если главнокомандующий говорил что у РФ нет в планах брать Харьков,значить нет. Ну а Байден поставил крест на Харьковской области своим разрешением наносить удары по России. Как это будет происходить сейчас вам никто не скажет,но задачи чтоб от туда не могли долбить по РФ будут решаться. А спешка нужна при ловли блох в одном месте(это тем кто рисует стрелочки на карте,как бы он сделал...)