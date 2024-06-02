Сутки не писал, чтобы остыть и не использовать бранные слова. Вы, если что, вставляйте их самостоятельно по смыслу и по вкусу.
Хроники шагающей мясорубки и дебилы
Комментарии
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Людмила Фирстова
Адель мы не только понимаем, мы эти новости сообщаем вам здесь, на сайте... Идёт эскалация конфликта, специально провоцируют именно Россию, надеюсь, что не начнется ядерная война
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6 час.
Владимир Крепкий
Ну вообще-то СВО началось чтоб Украина не была в НАТО,другими словами чтоб не как сейчас с оговорками куда и чем Запад разрешает стрелять(если бы была в принципе могли бы долбить куда хотят и чем хотят). Старайтесь делать реальные оценки,захват территорий подразумевает их освоение(если не делать как США в Афганистане откуда свалили).Поэтому у РФ нет цели захватывать Украину и сажать эти территории себе на шею и исходя из этого стали перемалывать их армию. Из-за втягивания США и ЕС в конфликт планы по-видимому будут меняться и если главнокомандующий говорил что у РФ нет в планах брать Харьков,значить нет. Ну а Байден поставил крест на Харьковской области своим разрешением наносить удары по России. Как это будет происходить сейчас вам никто не скажет,но задачи чтоб от туда не могли долбить по РФ будут решаться. А спешка нужна при ловли блох в одном месте(это тем кто рисует стрелочки на карте,как бы он сделал...)
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54 мин.
Владимир Крепкий
По пункту перемалывания армии у РФ всё происходить по плану. Если Украина будет по мобилизации тащить 18 летних от парты на передок скорее всего на Олимпиаде в Париже их сборную будут приветствовать лозунгом-МЯСО. Особенно актуально это будет у футбольных фанатов...
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42 мин.
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