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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили БМП Bradley, опорники и боевиков ВСУ в зоне СВО

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили БМП Bradley, опорники и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую машину пехоты Bradley, замаскированные опорники и боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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