Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили БМП Bradley, опорники и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую машину пехоты Bradley, замаскированные опорники и боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии