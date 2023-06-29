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Во Франции продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка

Во Франции продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка

В городе Нантере протестующие начали атаковать полицию при помощи фейерверков.Протестующие после убийства полицейским 17-летнего подростка во французском городе Нантер начали атаковать представителей силовых структур фейерверками и жечь автомобили.

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