– Мы обижены на Россию – это почти первое, что услышит любознательный русский, прибыв в эту гордую горную страну.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Армения, столетиями удобно устроившись под покровительством России, вдруг в сентябре 1991 года (совсем не желая осознавать кому обязана всем своим существованием да и так называемыми "достижениями") САМА решила заявить о своей независимость... По большому счету Россия Армении НИЧЕГО не должна, ибо та сделала свой выбор в сентябре 1991 года, тем более что тогда Армения оказывается "вышла из-под русского сапога". Ну что же - это дело прошлое, так как сейчас стоит вопрос: под чей сапог Армения нынче действительно попадет, а выбор у неё есть...