– Мы обижены на Россию – это почти первое, что услышит любознательный русский, прибыв в эту гордую горную страну.
Мы обижены на Россию – это почти первое, что услышит любознательный русский, прибыв в эту гордую горную страну
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Армения, столетиями удобно устроившись под покровительством России, вдруг в сентябре 1991 года (совсем не желая осознавать кому обязана всем своим существованием да и так называемыми "достижениями") САМА решила заявить о своей независимость... По большому счету Россия Армении НИЧЕГО не должна, ибо та сделала свой выбор в сентябре 1991 года, тем более что тогда Армения оказывается "вышла из-под русского сапога". Ну что же - это дело прошлое, так как сейчас стоит вопрос: под чей сапог Армения нынче действительно попадет, а выбор у неё есть...
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12 час.
Владимир Елкин
История Армении действительно трагична и они сами в этом виноваты! Умные руководители когда-то присоединили Армению к России...и Армения начала процветать, а дебилы - решили, что они всех умнее! Чего заслуживают, то и получают! Треть умных армян - в России! Так почему они не включают свои связи! Они могут потерять свою историческую родину, продающуюся непонятно каким колонизаторам!!!
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11 час.
Н
Николай
А в 1915 году не обижались!? А то м.б. зря вас спасали?
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8 час.
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