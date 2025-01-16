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Царьград

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Вместо квартиры в России — депортация: Депутат Миронов требует проверки выдачи жилищного сертификата экс-мигрантам в Мытищах

Вместо квартиры в России — депортация: Депутат Миронов требует проверки выдачи жилищного сертификата экс-мигрантам в Мытищах

Депутат Сергей Миронов призывал правоохранительные органы проверить законность выдачи жилищного сертификата семье выходцев из Таджикистана в подмосковных Мытищах.

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