12 сезон "Футурамы" выйдет в конце июля 2024 года

Новый сезон популярного мультсериала "Футурама" уже близок к нам. После успешного первого релиза команда создателей решила вернуться к работе над шоу, которое сейчас готовится к выходу на стриминговом сервисе Hulu.
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