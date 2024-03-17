Жительница Смоленской области стала одной из победительниц викторины к 90-летию Гагарина

Сегодня был первый день розыгрыша призов, но попытать свою удачу можно еще завтра и послезавтра Жительница Духовщины, Елена Тарасова, стала одной из победительниц викторины к 90-летию Юрия Гагарина «Смоленский край-колыбель мировой космонавтики».