Ковка струга — скобель для окорки брёвен

Ско́бель (струг, наструг, кородёр) — старинный инструмент плотников в виде прямого или изогнутого ножа с ручками на концах, предназначенный для сдирания коры с брёвен и их первичного обстругивания, а также основной инструмент для строгания вручную.
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