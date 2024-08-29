Мастер
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мастер

21 подписчик

Ковка струга — скобель для окорки брёвен

Ковка струга — скобель для окорки брёвен

Ско́бель (струг, наструг, кородёр) — старинный инструмент плотников в виде прямого или изогнутого ножа с ручками на концах, предназначенный для сдирания коры с брёвен и их первичного обстругивания, а также основной инструмент для строгания вручную.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх