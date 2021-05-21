ЦБ ограничивает иностранных форекс-дилеров в платежах

Банк России взялся не только за ограничение переводов физических лиц в офшорные казино, но и за расчеты с нелегальными форекс-компаниями — с 1 июня их может прекратить НКО «Монета», которая активно предоставляла подобные услуги, пишет «Коммерсант».
Банк России взялся не только за ограничение переводов физических лиц в офшорные казино, но и за расчеты с нелегальными форекс-компаниями — с 1 июня их может прекратить НКО «Монета», которая активно предоставляла подобные услуги, пишет «Коммерсант».
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